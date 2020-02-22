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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار السبت 22/2/2020 في الدوري الإسباني

السبت 22/فبراير/2020 - 03:31 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت لعبة برشلونة وايبار يوتيوب ، البث المباشر لمباراة برشلونة ضد ايبار اليوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وإيبار السبت 22/2/2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث لا يزال فريق برشلونة حامل اللقب يُقاتل من أجل التتويج مرة أخرى بلقب الليغا الإسبانية مع نهاية الموسم الحالي، على أن يستضيف هذه المرة ضيفه فريق إيبار على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا في مساء يوم السبت الموافق 22 فبراير 2020 يلتقي فريقا برشلونة وإيبار، السبت، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، إذ يرغب أصحاب أرض في الفوز ولا شيء غيره.



علماً بأن البارسا ينزل ضيفاً في منتصف الأسبوع الحالي على فريق نابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة برشلونة ضد إيبار والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الخامسة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني.
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