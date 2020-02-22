Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرئيس التركي يعترف بإرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا

السبت 22/فبراير/2020 - 03:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده أرسلت مقاتلي المعارضة السورية إلى ليبيا.

وأضاف أردوغان، للصحفيين في إسطنبول، هناك أيضًا أشخاص من الجيش الوطني السوري، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كانوا يعرفون سابقًا باسم "الجيش السوري الحر". حسبما ذكرت صحيفة "ذا ناشونال".

 
وأشارت عدة تقارير إلى أن تركيا أرسلت مرتزقة سوريين بعد أن وعدوا بالجنسية التركية ومرتبات تصل إلى 2000 دولار شهريًا للقتال إلى جانب ميليشيات موالية للحكومة الوطنية.

هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أردوغان بإرسال هذه العناصر ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنهم كانوا حوالي 3600 مقاتل من الفصائل والألوية الموالية لتركيا في سوريا.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا الاطراف المتحاربة ارسال مقاتلين أردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ أقل من ساعتين

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

عقوبة كهربا المنتظرة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

منذ أقل من ساعة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد بلال يطالب بإيقاف شيكابالا عاما كاملا

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

خبير لوائح يجيب.. هل يجوز للانضباط إصدار عقوبات بفيديوهات غير رسمية؟

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

محللون سياسيون يكشفون تفاصيل استعانة أنقرة بمرتزقة للحرب في ليبيا

أردوغان ينوي القتال في ليبيا.. هل سيرسل 8000 مقاتل سوري لطرابلس؟

وصول ألف من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا إلى طرابلس

السفارة الأمريكية بليبيا تدين التصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس

ليبيا.. إرتفاع عدد المرتزقة السوريين التابعين لتركيا

المرصد السوري: أردوغان مستمر في تجنيد ونقل المرتزقة إلى ليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:22 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

02:05 م

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

11:49 ص

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

01:15 م

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status