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حرب التسريبات تشتعل بانتخابات نقابة المحامين

السبت 22/فبراير/2020 - 03:17 م
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نقابة المحامين
نقابة المحامين
العدد الورقي - شيماء عبد الغني
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اشتعلت المنافسة بين التكتلات المتصارعة فى انتخابات نقابة المحامين، وبدأ كل منها فى محاربة الآخر بتصريحات هجومية أو تسريبات لما يدور خلف الأبواب المغلقة، وإعلان الانشقاقات داخل كل تكتل. بدأت حرب التسريبات مبكراً، من خلال مكالمة تداولها محامون تعكس ما يدور داخل جبهة الإصلاح النقابى من انشقاقات، وأطرافها نبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية، والذى كان مرشحاً لمنافسة سامح عاشور على مقعد النقيب، قبل أن تأتى الجبهة برجائى عطية كمنافس. وتضمنت المكالمة المسربة اعتراضاً من نبيل عبد السلام على استبعاده من المنافسة على مقعد النقيب، والاكتفاء بكونه مرشحاً على قائمة الإصلاح، كما هاجم الجبهة بغضب بسبب إقصائه بعد أن كان بديلاً لمنتصر الزيات الذى يمتلك تكتلات تصويتية كبيرة.
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