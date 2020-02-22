دعم مصر البطاقة التموينية‬‎.. حدِث بيانات بطاقة التموين برقم موبايلك عبر موقع da3m masr

دعم مصر البطاقة التموينية‬‎.. يمكن لحاملي بطاقة التموين من تحديث بيانتهم التموينية عبر موقع دعم مصر ووضع رقم الهاتف المحمول المسجل، قبل الشركة باسم صاحب البطاقة، أو احمد المستفيدين من البطاقة.





البحث عن دعم مصر البطاقة التموينية





وحددت التموين دعم مصر البطاقة التموينية تحديث البيانات عقب موقع دعم مصر اافلكتروني، بالدخول إلى الموقع واتباع الخطوات ووضع رقم البطاقة وتسجيل الرقم.





استقبال الطلبات على دعم مصر البطاقة التموينية





ويستقبل موقع دعم مصر الجهة المنوط بها استقبال التحديثات عبر الموقع الإلكتروني، لاستقبال جميع طلبات المواطنين لتحديث بيانات البطاقات التموينية الخاصة بهم على مدار 24 ساعة، وذلك من أجل اسضافة أرقام تليفون المحمول على بطاقة التموين.





شروط التحديث عبر دعم مصر البطاقة التموينية





ويشترط تحديث دعم مصر البطاقة التموينية، تسجيل رقم الموبايل الخاص بأحد أفراد الأسرة وجميع الأفراد المستفيدين في البطاقة، ومن خلال السطور التالية سنستعرض لكم طريقة تحديث بطاقة التموين الخاصة بالمواطنين عبر دعم مصر البطاقة التموينية‬‎.





روابط دعم مصر البطاقة التموينية





ونوفير لمتابعينا في جميع أنحاء الجمهورية روابط مباشرة لتحديث بيانات بطاقة التموين من خلال إضافة رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر البطاقة التموينية‬‎ عبر الرابط التالي ( اضغط هنا )، حيث قامت وزارة التموين بالإعلان عن عملية التحديث الخاصة ببطاقات التموين 2020 من خلال موقع دعم مصر، وتعمل الوزارة على جمع بيانات المواطنين المستفيدين من منظومة دعم السلع.





تحديث دعم مصر البطاقة التموينية





وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن دعم مصر البطاقة التموينية ‬‎ 2020هو الموقع المسؤول عن كافة العمليات الإلكترونية التي تخص بطاقات التموني، هذا الموقع تابع لوزارة الإنتاج الحربي، ويقوم المستفيدين من الدعم بالدخول على هذا الموقع من أجل تسجيل المواليد الجدد وتحديث كافة البيانات أو الاستفسارات التي تخص منظومة الدعم والسلع التموينية، وأيضًا منظومة الخبز.





تحديث البيانات | دعم مصر البطاقة التموينية





وزادات عمليات البحث عن موقع دعم مصر البطاقة التموينية لتحديث البيانات، حيث يشمل التحديث إضافة رقم الموبايل كي يتمكن المواطن من تحديث البطاقة بكل سهولة ورفع كفاءة البيانات ومواكبة التكنولوجيا الحديثة لكي يحصل كل مواطن على حقه عبر كتابة المعلومات إلكترونيًا بشكل صحيح وتفادي الأخطاء في الطرق التقليدية، حيث التسجيل في الملفات والأوراق وكذلك العمل على توفير وقت وجهد كل من يعمل في مكاتب التموين وأصحاب البطاقات المحدثة أيضًا.





التسجيل عبر دعم مصر البطاقة التموينية 2020





وسنسرد لكم في السطور التالية طريقة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر البطاقة التموينية لتحديث البيانات للأفراد بكل سهولة ويسر، ويمكنكم الآن اتباع التعليمات التالية لتقوم بإضافة رقم المحمول بشكل صحيح، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى بخصوص الاستعلام عن طريقة إضافة رقم الموبايل إلى بطاقات التموين على موقع دعم مصر اتبع التالي:-





خطوات التسجيل عبر دعم مصر البطاقة التموينية





1- الدخول على الموقع الرسمي لدعم مصر عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





2- الضغط على سجل رقم الموبايل.





3- بتسجيل رقم البطاقة التموينية الخاصة بك.





4- إضافة الرقم الوطني لصاحب البطاقة التموينية.





5- تحديد المحافظة التابع لها.





6- إضافة رقم الموبايل الخاص بك.





7- اضغط "حفظ".





8- املأ الخانات التالية بالبيانات المطلوبة، وبعد ذلك قم بعمل حفظ ومن ثم سوف يتم حفظ رقم المحمول على بطاقة التموين.



