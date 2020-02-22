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محلل سعودي يكشف خيانة حزب الإصلاح للتحالف العربي

السبت 22/فبراير/2020 - 02:18 م
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حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
وكالات
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قال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، إن قيادات حزب الإصلاح باليمن خانوا التحالف العربي من أجل مصالحهم المالية والخاصة.

 

وكتب فهد ديباجي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "التاريخ والحجر والشجر والبشر أن حزب الإصلاح وبعض قبائل الشمال اليمني تقاعسوا في أداء واجبهم الوطني اتجاه اليمن وتحريره، بل ساهموا في خيانة التحالف والهجوم عليه رغم سعيه الحثيث في تحرير بلادهم، من أجل مصالح خاصة ومالية وأيدلوجية ونتيجة ضيق أفق سياسي واستراتيجي".

 

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