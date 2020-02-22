Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل عمومية نقابة مهندسين القاهرة الفرعية لحين اكتمال النصاب

السبت 22/فبراير/2020 - 02:16 م
Advertisements
هشام أبوسنة
هشام أبوسنة
آيات عامر - أسماء قورة
Advertisements
أعلن المهندس الاستشاري هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة الفرعية، تأجيل الجمعية العمومية للنقابة والمقرر انعقادها اليوم السبت، لمدة ساعتين طبقا لنص قانون النقابة.

ونص القانون على تأجيل الانعقاد حال عدم حضور نصف أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النقابة الفرعية، على أن يتم الانعقاد الثاني في تمام الساعة الرابعة عصرا.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، يعادل نحو ثلث أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين؛ حيث يقترب عددهم من 270 ألف عضو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة المهندسين الفرعية نقابة المهندسين عمومية جمعية عمومية المهندسين

أخبار تهمك

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة من اتحاد الكرة تؤكد إقامة القمة في موعدها

منذ ساعة و 17 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ 40 دقيقة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

كيف جاء اللقاء الأول بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد السقوط في السوبر؟

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:15 م

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

02:05 م

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

11:49 ص

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status