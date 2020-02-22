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كامل العدد بجدة.. أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يفجرون موجات الكوميديا بـ"عطل فني "

السبت 22/فبراير/2020 - 02:06 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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شهد العمل المسرحي الكوميدي "عطل فني" حضورا جماهيريا ضخما تخطي الطاقة الاستيعابية لمسرح دار الحكمة بمدينة جدة، وذلك خلال عرض اليوم الأول مساء أول أمس الخميس، مع إعلان إدارة المكان عن نفاذ تذاكر الحفلات القادمة.

 

يأتي عرض "عطل فني" بجدة عقب النجاح الكبير الذي حققته عروضه في فعاليات موسم الرياض يواصل وسيطر ابطال العمل اكرم حسني وشيكو وهشام ماجد علي موجات الضحك والكوميديا التي تفجرت داخل مسرح "دار الحكمة" وسط عاصفة من التصفيق الحار.

 

تدور أحداث "عطل فني" حول ثلاث شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المختر عين الذي يعدهم بتحقيق امانيهم من خلال اختراعه الغريب، و بسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاث عوالم خيالية لم يتوقعوها و تحدث العديد من المفارقات الكوميدية.

 

تقام عروض "عطل فني" برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم ""بنش مارك" محمد زكي وزكي حسنين والعمل المسرحي بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفى،إسماعيل فرغلي ، محمد أوتاكا، وتأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا بمشاركة المنتج كرمة عبدالوهاب والمنتج العام محمد سعد وإنتاج AT Media .

كامل العدد بجدة.. أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يفجرون موجات الكوميديا بـ"عطل فني "
كامل العدد بجدة.. أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يفجرون موجات الكوميديا بـ"عطل فني "
كامل العدد بجدة.. أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يفجرون موجات الكوميديا بـ"عطل فني "
كامل العدد بجدة.. أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يفجرون موجات الكوميديا بـ"عطل فني "
كامل العدد بجدة.. أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يفجرون موجات الكوميديا بـ"عطل فني "
كامل العدد بجدة.. أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يفجرون موجات الكوميديا بـ"عطل فني "
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