كيف جاء اللقاء الأول بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد السقوط في السوبر؟

ظهر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، داخل أروقة ملعب التتش بالجزيرة، من أجل حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الزمالك، بالدوري العام.



وحرص بيبو، على عقد جلسة خاصة مع جميع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران، من أجل دعمهم والتأكيد على ثقته الكاملة في اللاعبين رغم خسارة السوبر المصري.



وأكد الخطيب خلال جلسته، أنه يدعم الفريق بأكمله وأن ما حدث في مباراة الزمالك، بكأس السوبر المصري، ماهي إلا نتيجة مباراة غير معبرة عن أحداثها بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية.



وأوضح بيبو، أنه يرغب من جميع اللاعبين التكاتف من أجل تحقيق الفوز على غريمه بالمباراة المقبلة بالدوري، ونسيان ما حدث بالمباراة الأخيرة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.



وخسر المارد الأحمر لقب كأس السوبر المصري، لصالح الزمالك بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.