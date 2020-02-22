موعد عرض مسلسل فريندز Friends بعد غياب قرابة 16 عامًا

يعود مسلسل فريندز Friends للعرض مجددًا بعدما شهد عام 2004 آخر ظهور للعمل الدرامي الكوميدي الكبير الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وقتها.





عرض مسلسل فريندز Friends





وكشف فريق عمل مسلسل فريندز Friends عن موعد العرض المنتظر، وعن المنصة التي ستبث المسلسل، الذي ينتظره الملايين عبر مختلف دول العالم.





آخر موسم لـ مسلسل فريندز Friends





وسُيعرض مسلسل فريندز Friends عبر منصة البث الأمريكية " HBO Max "، بعد غياب 16 عامًا عن العرض، في مايو 2020 المقبل، والذي شارك فيه العديد من النجوم العالميين.





المشاركون في مسلسل فريندز Friends





وشارك في مسلسل فريندز Friends عددًا من النجوم أبرزهم، جنيفر أنيستون، وكورتيني كوكس، وديفيد شويمر، وليزا كودرو، الذين أكدوا على عرض المسلسل في الموعد المحدد، معلقين: "It’s happening".





تفاصيل مسلسل فريندز Friends





وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مسلسل فريندز Friends سيعرض دون الإفصاح عن كافة التفاصيل، مشيرة إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بهذا العمل الكوميدي "سرية".





القناة الناقلة لـ مسلسل فريندز Friends





وأعلنت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية بث مسلسل فريندز Friends مؤكةً ما تم تداوله من أخبار على وسائل الإعلام الاجتماعية، على HBO Max حصريًا.





آخر مواسم مسلسل فريندز Friends





يذكر ان آخر موسم لـ مسلسل فريندز Friends كان على على قناة NBC في الـ22 من سبتمبر 1994، وتم إنتاجه بواسطة Bright ،Kauffman ، Crane Productions ، بالتعاون مع Warner Bros، وحقق المسلسل نجاحًا ساحقًا، واستمر لمدة 10 مواسم متتالية إلى أن عُرضت حلقته الأخيرة في شهر مايو 2004.







