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محمود الخطيب في تدريب الأهلي

السبت 22/فبراير/2020 - 01:55 م
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الخطيب
الخطيب
علي نبوي
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تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في التدريب الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص بيبو على حضور مران الفريق الأحمر حيث قام بعقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين بعدما خسر لقب كأس السوبر بالخسارة أمام الزمالك أول أمس بركلات الترجيح.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت بعدما حصل الفريق الأحمر على راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب العودة من الإمارات وخوض لقب كأس السوبر.


ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب السوبر المصرى الاهلي والزمالك الاهلي

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