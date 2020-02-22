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فيديو "اعمليها على روحك" يُشعل مواقع التواصل.. القصة الكاملة لمسنة أبكت المصريين

السبت 22/فبراير/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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واقعة مؤسفة، أدمت القلوب، وأبكت عيون الشعب المصري، حيث انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة مسنة، تبكي بينما ترفض الفتاة التي تصورها إدخالها الحمام، قائلة "اعمليها على روحك"، لتوجه وزارة التضامن الاجتماعي، بالبحث عن مكان تلك السيدة وتوفير كافة سبل الرعاية.

انتشار الفيديو
البداية، حينما انتشر فيديو لسيدة مسنة تبكي لطلبها دخول الحمام، بينما ترفض الفتاة التي تصورها إدخالها، قائلة؛ "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، متابعةً: "مورناش إحنا إلا الحمام اعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك اعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا".

غضب عبر السوشيال ميديا
وبمجرد نشر الفيديو، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، غضبا، تجاه الواقعة، إذ أعرب أحد الرواد، عن غضبه، قائلا؛ "لا حول ولا قوة إلا بالله ستعرفين نتيجة تجبركي في يوم من الأيام ولا تدري هل في صغرك أم عندما تكبرين ويومها لا ينفع الندم".

بينما قال حساب آخر، إن تلك الفتاة أذاقها الله مما صنعت في الدنيا وعاقبها أعدل عقاب في الآخرة.. ياريت أي حد يشوف أمه مكان الست دى ويفكر تريليون مرة قبل ما يسبها كدا".

تدخل التضامن الاجتماعي 
وعلى الفور، وجهت وزيرة التضامن نفين القباج، بتدخل الوزارة في حالة السيدة المسنة، بتوفير دار مسنين، أو رفيق مسن حسب ما يناسب الحالة.

وقال محمد العقبي المستشار الاعلامي للوزارة، إنه وردت معلومات أولية أن السيدة المسنة، ليست في دار رعاية، وإنما أم في منزلها تعيش وحيدة بعد سفر أبناءها، ومن صورت الفيديو الممرضة المقيمة معها، ونشرته انتقاما من أولاد السيدة المسنة لخلافات بينهم. 

وأضاف العقبي، جار بحث إمكانية نقل السيدة لدار مسنين، إذا صحت هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن الفيديو من 5 شهور، والسيدة المسنة الأن صحتها أفضل بكثير.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لسيدة مسنة تبكي بشدة، لرفض فتاة غير معروف إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية، إدخالها الحمام.
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