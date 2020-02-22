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الدفاع بـ"حرق كنيسة كفر حكيم": موكلي أسند له ترميم مبنى الأمن الوطني

السبت 22/فبراير/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قال الدفاع أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" في كرداسة: "إن المتهم عبد الرؤف نجم عبد الوهاب هو مقاول وصاحب شركة نجم للمقاولات وكان من ضمن مهامه هو ترميم مبنى الأمن الوطني".

وأكد، أن من يسند له هذه المهام تجري عليه تحريات أمنية شديدة فإذا كان قد أثبت أن المتهم له اتجاهات معادية للدولة أو أنه ينتمي للجماعة الإرهابية فبالطبع لم يسند له هذا المهام من قبل الأمن الوطني.

وقدم الدفاع، حافظة مستندات تثبت صحة حديثه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيى عتريس أحمد وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد وأشرف السيد عبده وماهر جميل عبد العظيم القهاوي وصبحي ربيع عبد العال حسن. 

والجدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقي القبض عليهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب. 

واتهمت النيابة العامة، المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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الكلمات المفتاحية

مبنى الامن الوطني حرق كنيسة كفر حكيم ترميم

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