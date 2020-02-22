الدفاع بـ"حرق كنيسة كفر حكيم": موكلي أسند له ترميم مبنى الأمن الوطني

وأكد، أن من يسند له هذه المهام تجري عليه تحريات أمنية شديدة فإذا كان قد أثبت أن المتهم له اتجاهات معادية للدولة أو أنه ينتمي للجماعة الإرهابية فبالطبع لم يسند له هذا المهام من قبل الأمن الوطني.



وقدم الدفاع، حافظة مستندات تثبت صحة حديثه.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.





والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيى عتريس أحمد وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي وطارق إبراهيم أحمد زايد عيد وأشرف السيد عبده وماهر جميل عبد العظيم القهاوي وصبحي ربيع عبد العال حسن.





والجدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقي القبض عليهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.





واتهمت النيابة العامة، المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.



