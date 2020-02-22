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خاص.. أحمد عادل يكشف سبب غضب رونالدينيو أمام الأهلي.. ولفتة طيبة من تشافي (فيديو)

السبت 22/فبراير/2020 - 12:58 م
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أحمد عادل
أحمد عادل
أحمد شاكر
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كشف أحمد عادل ظهير الأهلي السابق، عن مواقف لا ينساها بقميص الأحمر وتحديدا في مباراة المئوية الشهيرة أمام برشلونة الإسباني.

وتحدث عادل في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" عن مباراة (جاكيت جوزيه) الشهيرة وسبب غضب رونالدينو بمباراة المئوية أمام برشلونة، ولفتة طيبة من تشافي عقب المباراة.

وقال عادل: "أتذكر واقعة طريفة بين محمد بركات ووائل جمعة خلال مواجهة حرس الحدود بالدوري، كنا متفوقين بهدفين دون رد، وتعصب جوزيه وخلع الجاكيت معربا عن عدم رضاه عن مستوانا".

وأردف: "الخواجة كان ثائر ووزع علينا جميعا (زيرو) وهذا مدلول أنه غير راض، وكنا نعلم أن من يقول له ذلك يعاقبه خلال الأسبوع بتدريبات إضافية".

وكشف: "بعد الشوط الأول أتذكر أن بركات الذي كان يجلس بجواري على دكة البدلاء أبلغ وائل جمعة بتقييم الخواجة له ولكن بطريقة كوميدية للغاية".

وتابع: "أتذكر موقف آخر بمباراة برشلونة بمئوية الأهلي، كنت رابع اختيارات الخواجة في مركزي، وفي ذلك الوقت أصيب بركات والشاطر وأبلغني جوزيه بأنني سوف أشارك كأساسي وسوف أتولى رقابة رونالدينيو".

وأردف: "حذرني جوزيه وقال لي إن لا أهتم إذا قام بمراوغتي أكثر من مرة لأنه كان أفضل لاعب بالعالم في ذلك الوقت، كما أن حسام البدري حذرني من الضغط عليه".

وأكمل : "وائل جمعة قبل المباراة طلب مني مازحا مراقبة رونالدينيو لكي يستطيع التصوير معه قدر المستطاع، وخلال المباراة التحم معه وخلع حذاءه، وعندما أردت أن أساعده للنهوض رفض مد يده لي، ظنا منه بأنني من قمت بعرقلته".

وأتم كلماته: "عقب اللقاء طلبت قميص تشافي، وكان لفتة رائعة منه حيث رفض إعطائي القميص لأنه ليس نظيف، واصطحبني لغرفة خلع ملابسهم وأعطى لي قميص آخر محتفظ به حتى الآن".


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