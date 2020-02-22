تقلبات جوية عنيفة تحتاج المحافظات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى هذا الموعد

حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد موجة برد شديدة وتنخفض الحرارة وتسجل القاهرة 15 درجة.





وأكد شاهين، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «Ten»، صباح السبت، أن هناك توقعات بسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة ومناطق الصعيد، وشمال سيناء، مؤكدًا تكون الشبورة المائية صباحًا، ناصحا المواطنين بتوخي الحذر هذه الفترة وارتداء الملابس الثقيلة.



