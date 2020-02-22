Advertisements
تقلبات جوية عنيفة تحتاج المحافظات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى هذا الموعد
السبت 22/فبراير/2020 - 12:51 م
Advertisements
Advertisements
حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد موجة برد شديدة وتنخفض الحرارة وتسجل القاهرة 15 درجة.
وأكد شاهين، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «Ten»، صباح السبت، أن هناك توقعات بسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة ومناطق الصعيد، وشمال سيناء، مؤكدًا تكون الشبورة المائية صباحًا، ناصحا المواطنين بتوخي الحذر هذه الفترة وارتداء الملابس الثقيلة.
ولفت إلى أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مناطق البحر المتوسط، مع استقرارها على البحر الأحمر، مشددا على ضرورة متابعة النشرة الجوية خلال الأيام المقبلة.
وقال مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، يجب ألا ينخدع المواطنون في درجات الحرارة أثناء فترات سطوع الشمس.
وأشار إلى أن الشبورة المائية ستقل خلال الأيام المقبلة، فتواجدها صباحا يشير إلى الاستقرار النسبي في حالة الجو، بالإضافة إلى وجود كميات رطوبة على سطح الأرض، وعن ما سنراه في الأيام المقبلة، ما هي إلا فترة من التقلبات الجوية.
Advertisements