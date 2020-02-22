تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

رفض محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة ، التجاوزات التي شهدتها مباراة السوزبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت الخميس الماضي في دولة الإمارات ، وطالب بضرورة معاقبة جميع المخطئين والمتسببين في المشهد المؤسف على حد تعبيره.







وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"لابد من عقوبات رادعة من اتحاد كرة القدم لكل من تجاوز في مباراة السوبر المصري في دولة الإمارات العربية الشقيقة، سواء لاعبين أو إداريين".







وكان لاعبو الأهلي والزمالك قد دخلوا في مشادات ومشاحنات عنيفة تخللها بعض الاستفزازات لجماهير الفريقين عقب نهاية المباراة، حيث قرر بعدها مسئولو اتحاد الكرة إحالة تلك الأحداث للجنة الانضباط.





