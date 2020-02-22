هكذا احتفلت داليا البحيري بعيد ميلاد نجلتها قسمت

احتفلت الفنانة داليا البحيري أمس بعيد ميلاد نجلتها "قسمت"، وحرصت على مشاركة محبيها صور من مراسم الاحتفال، وذلك من خلال "الاستوري" الخاص بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت داليا مجموعة من الصور، ظهرت فيها وهي برفقة ابنتها قسمت، وزوجها، وأصدقاء ابنتها.



وفي سياق آخر، يُشار أن داليا البحيري تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فلانتينو" ، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام،دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين،وفاء صادق،داليا البحيري، إلهام عبد البديع، حمدي الميرغني،بدرية طلبة، سليمان عيد، هدى المفتي، محمد الكيلاني، طارق الإيباري.