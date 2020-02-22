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إعلام سعودي: حزب الإصلاح باليمن لا يمكن أن يكون مكونا صالحا

السبت 22/فبراير/2020 - 12:53 م
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حزب الإصلاح
حزب الإصلاح
وكالات
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كشف الإعلامي السعودي فهد الديباجي، أن حزب الإصلاح، يقدم المصالح الأيدولوجية على مصلحة اليمن والشعب اليمني، وأنه مجرد مطية لفرقة وشرذمة اليمن.

 

وأشار الديباجي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن الأحداث "‏أثبتت أن حزب الإصلاح لا يمكن أن يكون مكونا يمنيا صالحا.

 

وقال إن حزب الإصلاح تفرغ للهجوم المتواصل عبر أذرعه وأدواته على التحالف يؤكد أنه كان عمليًا جزءًا مؤثرًا في تعطيل التحرير وليس العكس.

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الكلمات المفتاحية

حزب الاصلاح اليمن اعلام سعودي

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