رامي جمال عن ألبومه الجديد: "البدايه الحقيقية"

أكد المطرب رامي جمال، من خلال تغريدة له من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن نجاح ألبومه الأخير فاق توقعاته.





وغرد رامي قائلا: "الحمد لله علي كل النعم الالبوم ده بعتبره اول البوم ليا والبدايه الحقيقية، وانا بحترم ألبوماتي اللي فاتت وبحبها لكن ده بداية اللي حلمت بيه والنجاح اللي بتمناه ولسه كتيييييير اوي في الطموح والعشم في ربنا في مستقبل مختلف بيكم مليون شكرا ليكم كلكم".





وطرح "جمال" ألبومه الجديد والذي تضمن عدة أغاني وكان أبرزهم "سقف" التي طرحها عن طريق الفيديو كليب وظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد اوس اوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهنى، احمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، وعددا كبيرا من النجوم.



