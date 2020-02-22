Advertisements
Advertisements
Advertisements

رامي جمال عن ألبومه الجديد: "البدايه الحقيقية"

السبت 22/فبراير/2020 - 12:44 م
Advertisements
رامي جمال
رامي جمال
الفجر الفني
Advertisements
أكد المطرب رامي جمال، من خلال تغريدة له من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن نجاح ألبومه الأخير فاق توقعاته.

وغرد رامي قائلا: "الحمد لله علي كل النعم الالبوم ده بعتبره اول البوم ليا والبدايه الحقيقية، وانا بحترم ألبوماتي اللي فاتت وبحبها لكن ده بداية اللي حلمت بيه والنجاح اللي بتمناه ولسه كتيييييير اوي في الطموح والعشم في ربنا في مستقبل مختلف بيكم مليون شكرا ليكم كلكم".

وطرح "جمال" ألبومه الجديد والذي تضمن عدة أغاني وكان أبرزهم "سقف" التي طرحها عن طريق الفيديو كليب وظهر فيه عدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، عمرو يوسف، هشام جمال، حمدي الميرغني، حسن الرداد، علي ربيع، محمد اوس اوس، شيماء سيف، محمد عبد الرحمن، الشيف علاء الشربيني، عمرو سعد، هنادي مهنى، احمد السعدني، مي عمر، هشام ماجد، كريم عبد العزيز، حمادة هلال، أكرم حسني، هشام عباس، نسمة عبد العزيز، وعددا كبيرا من النجوم.

Advertisements

أخبار تهمك

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عقوبة مالية متوقعة على كهربا بعد أحداث السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يطيح بكيليان مبابي

منذ 37 دقيقة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 14 ساعة

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ ساعة و 28 دقيقة

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

حسام عاشور يبرر "حضن" شيكابالا ويتوعد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ ساعة و 19 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

12:22 م

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

09:19 ص

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

10:04 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: أستاذ عادل إمام.. "وحشتنا"

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الإرادة فعل وأمل

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: عودة إلى شعار.. الاستثمار هو الحل !!!

DMCA.com Protection Status