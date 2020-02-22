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وزيرة الهجرة تلتقي عددًا من رموز الجالية المصرية بأمريكا (صور)

السبت 22/فبراير/2020 - 12:39 م
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بوابة الفجر
الفجر
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التقى السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام بولاية شيكاغو، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فور وصولها إلى مقر القنصلية، اليوم السبت.

وتعد هذه هي الزيارة الأولي لـ"مكرم" إلى غرب ووسط الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نائب القنصل محمد عزمي، وعدد من رواد الجالية من الأطباء والمهندسين وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية، والأكاديميين ورجال الأعمال من جيل الهجرة الأول الذين يعدون خبراء دوليين في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها البالغة بالحديث إلى نخبة من العقول المصرية النابهة في مختلف المجالات، مؤكدة أن المصريين بالخارج سفراء ناجحين ومتميزين في تخصصاتهم.

كما رحبت بالحضور الذين قطعوا مسافات شاسعة واستقطعوا من وقتهم وجهدهم لحشد الجهود والطاقات لبناء وطنهم، والإسهام بخبراتهم في مختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أنها على استعداد تام لاستقبال الخبراء المصريين بالخارج، والتعاون والعمل سويا لخدمة الوطن.

واستعرضت الوزيرة الجهود كافة التي تتم على أرض مصر من تنمية ومشروعات قومية، كما أجابت على الاستفسارات التي تم طرحها خلال اللقاء، وبعثت رسالة طمأنينة بأن ما يحدث بمصر الآن من تنمية هو طفرة كبيرة في كل المجالات، وأن هناك تطورًا في ملفات بناء الإنسان مثل الصحة والتعليم.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الهجرة الفجر الجالية المصرية بأمريكا

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