عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

قدم المحامي أيمن محفوظ، شكوى للمجلس الأعلى للإعلام طالب فيها بمنع ظهور الفنان محمد رمضان ومطربي المهرجانات في الفضائيات والصحف.

وأكد "محفوظ" في بلاغه أن القانون 35 لسنة 1978 نص على أن أموال نقابة الموسيقين هي أموال عامة، ووضع عقوبة الحبس على مخالفة قرار المنع، وأن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الملزم لجميع الإعلاميين، وبالتبعية لكافه الوسائل الإعلامية.

وطالب محفوظ، في بلاغه بمنع استضافة محمد رمضان ومطربي المهرجانات بالقنوات الفضائية ونشر تصريحات لهم بالصحف والمواقع دون الأخبار التي تستلزم العمل الصحفي.







