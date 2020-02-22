أسعار الخضراوات اليوم السبت 22-2-2020 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم









حافظت أسعار الخضراوات اليوم السبت 22-2-2020 على استقرارها بسوق الجملة بالعبور، وتشهد أسعار الخضروات بمختلف الأصناف حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الماضية، نتيجة استقرار المعروض من السله في الأسواق وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تراوحت أسعار الطماطم بين 2 – 5 جنيهات، وتراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات، وتراوح كيلو البصل 4 - 6.5 جنيهات، وتراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات.









تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 4-6 جنيهات، فيما تراوح سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات، وتراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها، وتراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات، فيما تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها، وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، وتراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات، وتراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، وتراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها، وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.





أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم

سجل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو، وسجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.





ويبلغ إنتاج مصر من الفاكهة 12 طنًا سنويًا، وما يتم تصديره للخارج تتراوح نسبته بين 10 إلى 15%، والباقي يُباع في السوق المحلي، وفيما يتعلق بزراعة الخضروات، فمساحة الأراضي المتاحة لزراعة الخضروات 1.2 مليون فدان، 350 ألف فدان تزرع بالطماطم، مؤكدًا أن الزراعة في مصر تأثرت بشكل بالغ بالتقلبات الجوية التي حدثت مؤخرًا.



