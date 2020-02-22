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عمدة بلجراد: مصر ثالث وجهة مفضلة للسائح الصربي

السبت 22/فبراير/2020 - 12:26 م
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بوابة الفجر
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قال عمدة مدينة بلجراد "زوران رادويتشيتش"، إن زيارة مصر "مهد الحضارة" فرصة فريدة لاستكشاف التاريخ، كما أنها زيارة روحانية للثقافة والحضارة الممتدة على مدى آلاف السنوات بما يجعل مصر مقصدًا فريدًا للسياحة الثقافية والأثرية.

جاء ذلك في كلمتيه الافتتاحيتين للمعرض وللجناح المصري، بالدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF (Belgrade International Tourism Fair) في العاصمة الصربية بلجراد.

وأشار إلى العمل المتفاني لسفارة مصر في صربيا لتقريب العلاقات بين البلدين، والمشاركة الفعالة في المعارض المختلفة في صربيا.

ولفت رادويتشيتش إلى أن مشاركة مصر كدولة شريك في المعرض هذا العام هي تتويج للعلاقات الدبلوماسية الممتدة منذ 112 عامًا.

وأعرب عن آمله في تطوير التعاون بين مدينتي بلجراد والقاهرة وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات بقطاع السياحة. 

ومن ناحيته قال نائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي "راسيم ليايتش"، إنه لمن دواعي الفخر مشاركة مصر في الدورة الحالية للمعرض، فهي ثالث وجهة سياحية مفضلة للسائح الصربي، ونتطلع لزيادة التدفقات السياحية المتبادلة بين الجانبين.

ومعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF (Belgrade International Tourism Fair) يُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 23 فبراير الجاري بالعاصمة الصربية بلجراد، ويمثل المعرض أكبر تجمع سياحي في جنوب شرق أوروبا، ومستمر منذ أكثر من 40 عام.
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معرض بلجراد الدولي للسياحة معرض بلجراد صربيا أخبار مصر

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