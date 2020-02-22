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نائب وزير السياحة: مصر تشهد زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين

السبت 22/فبراير/2020 - 12:06 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة: إن مصر تشهد زيادة ملحوظة في أعداد السائحين الوافدين، والتي تعد دليل على استقرار ونمو الحركة السياحية الخارجية.

جاء ذلك في كلمتها بحفل الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF (Belgrade International Tourism Fair) في العاصمة الصربية بلجراد، والذي شهد تكريم مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا في هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده قبل 42 عامًا.

وطالبت غادة شلبي، ببناء شرَاكات بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والسياحة في البلدين، مؤكدة أن الدمج الأخير بين وزارتي السياحة والآثار، يدل على التزام الحكومة تجاه تعزيز هذا القطاع المهم، كصناعة رئيسية تساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد.

ويُعقد معرض بلجراد الدولي للسياحة، خلال الفترة من 20 وحتى 23 من فبراير الجاري، بالعاصمة الصربية بلجراد، حيث يمثل أكبر تجمع سياحي في جنوب شرق أوروبا، ويستمر منذ أكثر من 40 عامًا.
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نائب وزير السياحة والآثار معرض بلجراد الدولي للسياحة الفجر

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