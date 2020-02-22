نائب وزير السياحة: مصر تشهد زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة: إن مصر تشهد زيادة ملحوظة في أعداد السائحين الوافدين، والتي تعد دليل على استقرار ونمو الحركة السياحية الخارجية.





جاء ذلك في كلمتها بحفل الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الـ 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة ITF (Belgrade International Tourism Fair) في العاصمة الصربية بلجراد، والذي شهد تكريم مصر كدولة شريك (ضيف شرف) لصربيا في هذا المعرض لأول مرة مند بداية انعقاده قبل 42 عامًا.





وطالبت غادة شلبي، ببناء شرَاكات بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والسياحة في البلدين، مؤكدة أن الدمج الأخير بين وزارتي السياحة والآثار، يدل على التزام الحكومة تجاه تعزيز هذا القطاع المهم، كصناعة رئيسية تساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد.



