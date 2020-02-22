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رفضت تقديم دور النصابة وندمت على مشاركتها في فيلم "معبودة الجماهير".. معلومات لا تعرفها عن نادية عزت

السبت 22/فبراير/2020 - 12:05 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية عزت، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" معلومات عنها.

هي بثينة إبراهيم حجازي الشهيرة ب"نادية عزت"، ولدت في يوم 22 فبراير 1938، لم تدرس التمثيل، فهي حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة، لكن شغفها بالفن جعلها تتجه إلى تقديم بعض المسلسلات الإذاعية، والأعمال المسرحية.

بدأت مسيرتها الفنية عام 1959 من خلال تقديمها لدور "فتحية" في فيلم "أحلام البنات"، قدمت عدد من الأدوار الصغيرة منها فيلم "المراهقات"،"بقايا عذراء"، "المجانين في نعيم".

لم تبخل بوقتها عن الفن حتى في فترة حملها قدمت دور "فهيمة" في فيلم "معبودة الجماهير"،جعل ذلك المخرجون يقدمون على ظهورها في المشهد الأخير بالفيلم داخل "شوال "لكي يغطي نصف جسمها، حتى لا يظهر كبر حجم بطنها،ثم ندمت بعد ذلك على مشاركتها فيه.

ارتدت الحجاب، ورفضت تقديم أدوار النصابة أو العاشقة، ورفضت أيضًا الأدوار التي لا تتناسب مع وقار حجابها.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت في بطولتها :"بقايا عذراء، جبروت إمرأة، انتبهوا أيها الأزواج،إنذار بالطاعة، لا يا من كنت حبيبي، المجانين في نعيم".


ظلت نادية عزت تعمل بمجال التمثيل حتى السنوات الأخيرة من حياتها ويعد المسلسل الإذاعي "قصة حبي"، والجزء السابع من مسلسل "ونيس وأيامه" هم آخر أعمالها التي قدمتهم عام 2010.

ومن أشهر المسلسلات االتي شاركت بها" يوميات ونيس "،" عائلة الأستاذ شلش"،" المال والبنون"، "هوانم جاردن سيتي".

ورحلت نادية عزت عن عالمنا في يوم 22 مايو عام 2011 عن عمر ناهز الـ73 عامًا.
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