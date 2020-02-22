Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عبر موقع تذكرتي Tazkarti

السبت 22/فبراير/2020 - 11:56 ص
Advertisements
تذكرتي
تذكرتي
Advertisements
موقع تذكرتي Tazkarti.. طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته القادمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

موقع تذكرتي Tazkarti

وفتح موقع تذكرتي Tazkarti باب تلقي طلبات حجز تذاكر من قبل جماهير النادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي لموقع تذكرتي، الذي يتولى عملية تنظيم دخول الجماهير وحجز التذاكر.

البحث عن موقع تذكرتي Tazkarti

ويبحث الكثيرون على موقع تذكرتي Tazkarti لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الدور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.

بدء الحجز عبر موقع تذكرتي Tazkarti

ولاقى حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز إقبالًا وضغطًا كبيرًا عبر موقع تذكرتي Tazkarti من أجل مشاهدة المباراة من أرضية الملعب.

عدد التذاكر عبر موقع تذكرتي Tazkarti

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الـ29 من فبراير الجاري، على "استاد القاهرة"، بحضور 30 ألف مشجع، والحجز يكون عبر موقع تذكرتي Tazkarti.

موقع تذكرتي Tazkarti لحجز تذاكر المباراة 

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق عن بدء حجز تذاكر مباراة الفريق أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، وطرحها عبر موقع تذكرتي Tazkarti الذي يخول إليه تنظيم الحضور الجماهيري.

رابط مباشر للحجز عبر موقع تذكرتي Tazkarti

وتسهيلًا على متابعي الفجر الكرام نوفر لكم الرابط الرسمي، لتسجيل وحجز تذاكر مباراة الهلي وصن داونز بالضغط ( هنا ).



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موقع تذكرتي مباراة الأهلي وصن داونز تذكرتي Tazkarti

أخبار تهمك

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ نصف ساعة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حسام عاشور يبرر "حضن" شيكابالا ويتوعد الزمالك

منذ ساعة و نصف

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ ساعة

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

بعد جدل دخوله الجنة أم النار.. تعليق قوي لمجدي يعقوب

منذ حوالي 4 ساعات

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

عقوبة مالية متوقعة على كهربا بعد أحداث السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 14 ساعة

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

كيف تحجز مقعداً عبر موقع تذكرتي tazkarti لمشاهد مباراة منتخب مصر بنهائي أمم إفريقيا تحت 23؟

رابط مباشر.. خطوات وطريقة حجز تذكرة مباراة الزمالك ومازيمبي بأبطال إفريقيا عبر موقع تذكرتي Tazkarti

قبل نفاذ المقاعد | احجز من موقع تذكرتي "tazkarti.com" تذكرة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا | Zamalek Vs Mazembe

احضر مباراة Zamalek | خطوات الحجز من موقع تذكرتي "tazkarti.com" للحصول على مقعد في مباراة الزمالك ضد مازيمبي في الجولة الخامسة من بطولة أفريقيا

للزملكاوية.. موقع تذكرتي "tazkarti.com" يتيح فرصة للذهاب إلى مباراة Zamalek Vs Mazembe عن طريق حجز تذكرة المباراة عبر هذا الرابط | البطولة الأفريقية

tazkarti موقع تذكرتي لحجز تذاكرة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في البطولة الإفريقية.. خطوات حجز التذاكر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

11:58 ص

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

12:22 م

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

09:19 ص

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

10:04 ص

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الإرادة فعل وأمل

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: عودة إلى شعار.. الاستثمار هو الحل !!!

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

DMCA.com Protection Status