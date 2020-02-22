كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عبر موقع تذكرتي Tazkarti

موقع تذكرتي Tazkarti.. طرح نادي الأهلي تذاكر مباراته القادمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.





موقع تذكرتي Tazkarti





وفتح موقع تذكرتي Tazkarti باب تلقي طلبات حجز تذاكر من قبل جماهير النادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي لموقع تذكرتي، الذي يتولى عملية تنظيم دخول الجماهير وحجز التذاكر.





البحث عن موقع تذكرتي Tazkarti





ويبحث الكثيرون على موقع تذكرتي Tazkarti لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الدور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.





بدء الحجز عبر موقع تذكرتي Tazkarti





ولاقى حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز إقبالًا وضغطًا كبيرًا عبر موقع تذكرتي Tazkarti من أجل مشاهدة المباراة من أرضية الملعب.





عدد التذاكر عبر موقع تذكرتي Tazkarti





وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الـ29 من فبراير الجاري، على "استاد القاهرة"، بحضور 30 ألف مشجع، والحجز يكون عبر موقع تذكرتي Tazkarti.





موقع تذكرتي Tazkarti لحجز تذاكر المباراة





وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق عن بدء حجز تذاكر مباراة الفريق أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، وطرحها عبر موقع تذكرتي Tazkarti الذي يخول إليه تنظيم الحضور الجماهيري.





رابط مباشر للحجز عبر موقع تذكرتي Tazkarti





وتسهيلًا على متابعي الفجر الكرام نوفر لكم الرابط الرسمي، لتسجيل وحجز تذاكر مباراة الهلي وصن داونز بالضغط ( هنا ).











