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تسويق السياحة: القطاع أحد أسباب انخفاض الدولار 10 قروش يوميا

السبت 22/فبراير/2020 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد عثمان، عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هناك تناغم رائع بين مؤسسات الدولة لتنشيط القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت اكتشاف 19 كشف أثري في عام واحد، وهذا لا يحدث إلا في مصر.

وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه لا يوجد محافظة لا يوجد فيها متحف، حتى أن هناك محافظات بها متحفين، مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة قادرة على تغيير وجه الحضارة في العالم.

وأضاف عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن نصيب مصر من السياحة العالمية حتى الآن قليل، معقبا: "مفيش دولة في العالم عندها أهرامات وأبو سمبل غير مصر"، مؤكدا أن مصر لديها فرصة أن تكون على قمة الدول الجاذبة للسياحة الثقافية.

ولفت إلى أنه لا يوجد مبنى دخل موسوعة جينيس قبل انتهائه مثل المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن السياحة أحد أسباب انخفاض الدولار 10 قروش يوميا.
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الكلمات المفتاحية

مصر السياحة قطاع السياحة الدولار أخبار مصر

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