إحاله المتهمين بسرقة أغطية بالوعات في مدينة نصر لـ"الجنح"

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم السبت، بإحالة 3 أشخاص للجنح، لقيامهم بسرقة غطاء بالوعات الصرف الصحي.





جاء ذلك بعد تداول فيديو عبر موقع الواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بقيام ثلاثة أشخاص وسائق بسرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي بمحيط منطقة قسم شرطة مدينه نصر.





وبالبحث والنظر فيما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبين صحته، وبإجراء التحريات، تبين ان وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص.





وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنه بأماكن وجودهما، تم ضبط 3 أشخاص من مرتكبي الواقعة، وبحوزته أحدهما زي فسفوري اللون خاص بالعمال.



