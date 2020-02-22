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رويدا عطية تظهر قدراتها التمثيلية في "حدا تاني" (فيديو)
السبت 22/فبراير/2020 - 11:27 ص
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أحمد رمضان متولي
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أطلقت النجمة رويدا عطية، أغنيتها الجديدة "حدا تاني" على موقعي أنغامي ويوتيوب.
الأغنية من كلمات
علي المولى، والحان فضل سليمان، وتوزيع ايليا ناستا، وإنتاج "المولى بروداكشن"
و"اربو"، وإشراف سمير المولى.
وحمل الكليب توقيع
المخرج سامر محمود الذي تم تصويره في لبنان وتحديدا في منطقه عاليه، واظهر قدرات رويدا
عطية التمثيلية بمشاركه الممثل طارق انيش.
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