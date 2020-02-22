تجديد حبس متهمين بقتل عامل في الحوامدية 15 يوما





وأوضحت أن المجني عليهما استقلا صباح الأربعاء، مع المتهمين "ميكروباص" للذهاب لعملهم بالقاهرة الجديدة بشركة مقاولات، ثم توقف الميكروباص في الطريق، عند قرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس لشراء وجبة الإفطار.



وتابعت التحقيقات، أنه في أثناء عودتهما للميكروباص حدثت مشاجرة بين طرف أول "خليل.ح.خ"، عامل بناء، 30 عامًا، وشقيقة "محمد.ح.خ"، 45 عامًا، ونجل الثانى "بدر.م.ح.خ"، وطرف ثانى كل من "صلاح"، و"محمد"، وآخر يدعي "إمام. ف" خال الأول والثاني، للخلاف على أولوية الجلوس بجانب السائق.





ونوهت بأنه على إثرها أخرج أحد الأشخاص من الطرف الثاني سلاحًا أبيضًا، وطعن الأول في صدره، فأسقطه قتيلًا في الحال، وتطورت المشاجرة، وأصيب على أثرها شقيق الأول بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم تحويل المتوفى إلى مستشفي الحوامدية العام، ونقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني.



ومن خلال فريق البحث، الذي أمر به اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش المباحث، إلى مكان اختباء المتهمين، وتوجهت قوة بقيادة الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، وتمكن الرائد أحمد البدوي، معاون مباحث الحوامدية، من ضبط المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين بقتل عامل بناء بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض وإصابة شقيقه، في منطقة الحوامدية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وأمرت النيابة في وقت سابق، بتشريح جثة الشاب القتيل، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، فيما استعلمت عن حالة شقيق المتوفي.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل عامل بناء وإصابة شقيقه بالحوامدية، بأن أطراف النزاع يقطنون بقرية أم خنان بذات المدينة، وأنهم أصدقاء عمل.