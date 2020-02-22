'الصحفيين العرب' يوافق على انضمام نقابة چيبوتي لعضويته

وافق الاتحاد العام للصحفيين العرب، بإجماع أعضائه، على انضمام نقابة دولة چيبوتي له، وذلك بالإجماع من جميع ممثلي النقابات العربية الحاضرين.



ووجهت عائشة أحمد يوسف نقيبة الصحفيين بجيبوتي الشكر لمؤيد اللامي رئيس الاتحاد، ونقيب الصحفيين العراقيين، مؤكدة أنه لم يدخر جهدًا لانضمام الأشقاء بچيبوتي.



وقالت: "نحن مستعدون للمشاركة في جميع أنشطة الاتحاد، وانتدبنا ممثلنا في لجنة الحريات ليكون حاضرًا".



جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامب نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين، والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.



كما يبحث جدول أعمال المكتب الدائم للاتحاد بالقاهرة، الأوضاع السياسية في العالم العربي، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، كما يبحث موضوع انضمام نقابة الصحفيين في جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات، وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.

