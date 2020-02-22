حاكم الفجيرة يفتتح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة

افتتح صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تحت رعايته، بمشاركة أكثر من 600 فنان وضيف يمثلون 60 دولة عربية وأجنبية، وذلك في مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة.





وشهد حفل الافتتاح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة وسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي وعدد من الشيوخ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة ومدراء الدوائر الرسمية وعدد كبير من الفنانين وجمهور غفير من محبي الفن.





وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، إن دولة الإمارات بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أصبحت وجهة فنية عالمية وحاضنة رئيسة للمواهب والمبدعين، وذلك ينبع من الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانتنا بين شعوب العالم، استناداً إلى ما نمتلكه من أصول ثقافية وفنية، وحضارة تمتد لأكثر من ستة آلاف سنة.





وأضاف سموه : أن أهمية إقامة المهرجانات الفنية في دولة الإمارات يرتكز هدفها الرئيس، على ترسيخ قيم الفنون الراقية والاهتمام بالتراث وتعزيز قيمته في النفوس، وكذلك تشجيع السياحة الداخلية عبر تسليط الضوء على المدن والمناطق في الدولة، وإمارة الفجيرة أصبحت منبرا إماراتيا ودوليا متميزا في تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية، فمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، ثبت نفسه على خريطة المهرجانات الفنية الدولية، لما يحتويه من منتج فني راقي يخاطب عقول وعواطف مختلف شعوب دول العالم .





وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالجهود التي بذلتها اللجان العاملة من أجل الخروج بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثالثة، بصورة تعكس أهمية الفجيرة كمحطة فنية هامة في استقطاب كبرى النشاطات الفنية والثقافية، متمنياً سموه لضيوف المهرجان وللمشاركين فيه النجاح في عروضهم الفنية وطيب الإقامة في إمارة الفجيرة.





وكان سعادة محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس المهرجان ألقى كلمة باسم الهيئة والمهرجان رحب فيها بالحضور و قال: ونحن نلتقي للمرة الثالثة، في ليالي الفجيرة الجميلة الحاضنة، للثقافة والفن، ورسول المحبة والسلام والجمال الى كل بقاع الارض، وقد جمعنا مهرجان المهرجانات اليوم، تحت قبة الابداع، مع أكثر من ستين جنسية نجدها بيننا اليوم تواقة للتعارف والتواصل فيما بينها.





وأضاف الضنحاني : وحين أراد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة لهذا المهرجان، أن يترك بصمة في المشهد الثقافي الدولي، أدركنا مبكرا ، حجم المسؤولية الوطنية، الملقاة على عاتقنا مستذكرين الدعم المطلق من قبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ...ومدركين تماما أننا عرفنا برفقة سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، انه ليس هناك خطوات صعبة و لا مستحيل، ونحن نمضي نحو المستقبل، كي نترك أثرا طيبا لدى الشعوب لنعود وكلنا يقين في كل مهرجان أن العالم مر من هنا .





وأكد الضنحاني حرص اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، برئاسة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، على إقامة دورة مميزة وغنية تحقق هدف المهرجان الأساسي ورؤيته، عن طريق التقارب بين حضارات الشعوب وتوسيع قاعدة المستهدفين، وتنويع المنتج الفني، بما يحقق دعم وتشجيع وتطوير الحركة الفنية على الساحة المحلية والدولية، مشيراً إلى أن المهرجانُ في دورتِه الجديدةِ، يوفر حالةً احتفاليةً فنيةً جميلة، تتناغم مع أفكار إبداعية ، مبتكرة، ساهمت في تطوير المهرجان الذي تحوّل سريعاً إلى تظاهرة فنية جاذبة في المنطقة ودول العالم .





وشهد الحضور أوبريت الافتتاح " الفجيرة تجمعنا" والذي جاء تحت عنوان " من التراب إلى السحاب" الذي تضمن مجموعة من القصائد الوطنية من تأليف الدكتور محمد عبد الله سعيد الحمودي ، حيث تناول العرض تجسيد ثلاث مراحل زمنية متعاقبة، مرت على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت من النشأة الأولى للدولة التي كانت تعتمد على صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ وبعض الأنشطة الزراعية المحدودة، إلى الثانية مرحلة تطور الاقتصاد والتجارة و الإعمار ، ليختتم العرض بالمرحلة الثالثة التي تتحدث عن دخول الإمارات لنادي الفضاء العالمي كخطوة كبيرة نحو استشراف المستقبل العلمي للدولة.





وشارك في حفل الافتتاح نجوم الغناء العربي، الفنان محمد عبده والفنانة أحلام و الفنان حسين الجسمي، إضافة إلى مشاركة الممثلين أميرة مالوش وجابر جوخدار وهاني البكار وراشد النقبي، كما كانت موسيقا عرض الافتتاح للفنان الاردني وليد الهشيم و إخراج و سينوغرافيا الفنان السوري ماهر الصليبي .





ويحتفي مهرجان الفجيرة الدولي بالفنون الراقية ويسهم في تبادل الخبرات والمعارف واحتكاك الثقافات بين الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم، لما يتضمنه من تنوع فني وثقافي هادف ، يهتم بالفنون الراقية و يمثل منبرا إماراتيا ودوليا متميزا لنشر قيم المحبة والتسامح بين شعوب العالم.





كما تشهد الدورة الثالثة للمهرجان تنوعا كبيرا من الأنشطة الفنية المختلفة علاوة عن تزامن المهرجان مع لإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع في دورتها الثانية، مما يجعل الحدث مهرجانات متنوعة في مهرجان واحد.





ويوفر المهرجان على مدار عشرة أيام متواصلة حالة احتفالية فنية فريدة تضم سلسلة من العروض الفنية المسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية القادمة من مختلف قارات العالم بالإضافة إلى فنون شعبية من دولة الإمارات، كما يستضيف المهرجان عددا كبيرا من نجوم التمثيل والغناء والفنون الادائية.