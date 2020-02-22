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'الصحفيين العرب': مصر احتضنت الاتحاد والنقابات بالوطن العربي

السبت 22/فبراير/2020 - 11:04 ص
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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ميسون أبو الحسن
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قال مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، ونقيب الصحفيين العراقيين، إن مصر احتضنت الاتحاد، وكانت سبّاقة بدعمه، وبالضيافة الكريمة لكل البلدان العربية والنقابات بالوطن العربي.

وأضاف خلال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد، بمقرها الدائم بمصر، أن الاجتماع اليوم قي هذا التوقيت، هو أمر شديد الأهمية؛ نظرًا أن الفترة الراهنة تحتاج إلى وقفة مؤثرة ونوعية من النُخب العربية، بعد أن أصبحت كل البلدان العربية مُعرضة للخطر، والأمة العربية مستهدفة.

وتعقد الأمانة العامة لاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامب نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، اجتماعًا لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين، والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.

 كما يبحث جدول أعمال المكتب الدائم للاتحاد بالقاهرة، الأوضاع السياسية في العالم العربي، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، كما يبحث موضوع انضمام نقابة الصحفيين في جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات، وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.
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