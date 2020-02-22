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رئيس البرلمان العربي يزور سلطنة عُمان

السبت 22/فبراير/2020 - 10:51 ص
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مشعل بن فهم السلمي
مشعل بن فهم السلمي
هالة الشحات
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يتوجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني عربي رفيع المستوى في زيارة إلى سلطنة عُمان خلال الفترة من 23 – 24 فبراير الجاري.

وتأتي الزيارة في إطار تمتين علاقات التعاون والتنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمان العربي والبرلمان العُماني ممثلاً في مجلس الدولة ومجلس الشورى، وبما يدعم العمل البرلماني العربي .

وسيقدم رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له التهنئة إلى سلطنة عُمان سلطاناً وحكومةً وبرلماناً وشعباً بمناسبة الانتقال السلس للسلطة وتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عُمان مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، والإعراب عن أصدق التمنيات بمواصلة قيادة مسيرة البناء والتنمية والتقدم والنهضة في سلطنة عُمان، وتحقيق الرفعة والازدهار لسلطنة عُمان وشعبها الشقيق، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك خدمةً لقضايا الأمة العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الزيارة ستركز على السبل الكفيلة بتطوير العمل البرلماني العربي لمواجهة التحديات التي تعيشها الأمة العربية في الوقت الراهن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مثمناً عالياً ما وصلت إليه سلطنة عُمان من تقدمٍ وتنميةٍ في كافة المجالات.
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