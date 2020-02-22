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"الأرصاد" تحذر من طقس قارص خلال الأيام الثلاثة المقبلة

السبت 22/فبراير/2020 - 10:43 ص
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طقس سيء
طقس سيء
الفجر
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قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية: إنه من المنتظر أن تسود حالة عدم استقرار شديدة تؤثر على معظم محافظات ومدن الجمهورية، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا.

وكشف "سعودي" في تصريحات صحفية، عن استمرار ملحوظ في درجات الحرارة ونشاطا للرياح، وسيكون ملحوظا على محافظات ومدن شمال ووسط وجنوب الصعيد خاصة يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى السواحل الشمالية والوجه البحري بالكامل والقاهرة وسيناء ومدن ومحافظات القناة.

وحذر "سعودي" المواطنين من أن طقس يوم الاثنين المقبل، سيكون باردا نهارا وشديد البرودة ليلا مصحوبا بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط والأحمر.

ونوه بأن يوم الثلاثاء المقبل، سيشهد التأثير الأكبر لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مدن ومحافظات سيناء، والتحسن المتوقع والتدريجي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وشدد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه سقوط الأمطار وبرودة الطقس والابتعاد عن كافة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء تام على الطرق.
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