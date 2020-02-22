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يوم الكبار على لقب كأس العالم لسلاح الشيش مصر 2020

السبت 22/فبراير/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحت شعار "يوم الكبار" تقام اليوم ختام منافسات الفردى ببطولة كاس العالم لسلاح الشيش لرجال مصر 2020 والمقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 42 دولة وهى احدى الجولات المؤهلة الى طوكيو 2020 ايضا .

وتقام اليوم السبت الادوار الرئيسية والتى تختتم مساء بالمباراة النهائية وتحديد بطل تلك الجولة من بطولة كاس العالم لسلاح الشيش للرجال مصر 2020  بوصول الفائز الى منصة التتويج والميدالية الذهبية وسيقوم بتطويق عنق البطل بها رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وممثلى الاتحاد الدولى للعبة .

ويتنافس على لقب مصر 2020 العديد من اللاعبين فى مقدمتهم اصحاب الترتيب من الاول الى العاشر فى التصنيف العالمى وهم بالتحديد من نجوم الازورى الايطالى والديوك الفرنسية والدب الروسى وابناء العام سام والنمر الكورى الجنوبى .

وهولاء اللاعبون حسب الترتيب من الاول الى العاشرمكرر هم الايطالى اليسيو فوكونى والفرنسى انزو ليفورت والايطالى دانيللى جارتزو والامريكى جريك مينهاردت ومواطنه اليكسندر ماسيلاس والايطالى اندريا كاسارا والامريكى نيك اتكن ومواطنه ريس امبودين والروسى اليكسى تشيرميسنوف وكوانج هن لى والفرنسى اروان لى بشوك .

وبرغم وجود الافضلية لهولاء اللاعبين العشرة الا ان كل المفاجأت واردة التحقيق ووجود امكانية لتتويج ابطال اخرين من بين ال 53 لاعبا الاخرين المصنفين عالميا ايضا فى مراكز مختلفة .

وتبدأ المنافسات بجولة ال 64 ويليها ال 32 ثم ال 16 وبعدها الثمانية ثم المربع الذهبى وصولا لجولة التتويج والختام المباراة النهائية بالملعب الرئيسى للبطولة .

واليوم سيكون شاقا  ايضا للغاية على الجميع من اعضاء اللجنة المنظمة واللجنتين الفنية والحكام فالتعامل سيكون حذر للغاية لانه مع اصحاب المقام الرفيع من اللاعبين الابرز عالميا فى سلاح الشيش .

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