روسيا تطالب تركيا بالتوقف عن قصف سوريا

شنت روسيا، سلسلة ضربات جوية ضد الفصائل المسلحة التي تدعمها تركيا في محافظة إدلب السورية.

وطالبت الدفاع الروسية، السلطات التركية، بالتوقف عن دعم مجموعات إرهابية، مشيرة إلى أنها شنت ضربات ضد فصائل مسلحة تدعمها أنقرة.

وفي بيان للجيش السوري، قال فيه: "الجانب التركي إلى وقف دعم أعمال مجموعات إرهابية وتسليحها"، مندداً بضربات مصدرها مواقع تركية أدت إلى إصابة أربعة جنود سوريين بجروح.

وأضاف: "الفصائل الإرهابية شنت هجمات عدة" على المواقع السورية في منطقتي النيرب وكميناس جنوب إدلب.