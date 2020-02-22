طلاب عين شمس يحصدون مراكز متقدمة بالملتقى الثالث للجامعات

حصد طلاب جامعة عين شمس، عدد من المراكز المتقدمة خلال مشاركتهم في الملتقى الثالث للجامعات المصرية في التنمية المستدامة والتنوع البيولوجي والذى أقيم في الفترة من ٢١:١٩ من فبراير الجاري بالمركز الٱولمبى بالمعادي.





وشارك إحدى عشر طالب وطالبة من كليات العلوم والزراعة بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشرف الإدارة العامة لرعاية الشباب.



