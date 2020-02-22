إنزاجي يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

دخل سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو الإيطالي دائرة المرشحين لخلافة الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان في حديقة الأمراء.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو الإيطالي، هو آخر المنضمين لقائمة المدربين المحتملين لخلافة توخيل.

وأشارت إلى أن إنزاجي يحظى بتقدير كبير من جانب ليوناردو المدير الرياضي لباريس بسبب العمل الجيد الذي يقدمه رفقة لاتسيو في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ليوناردو التقى بإنزاجي قبل بضعة أيام دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

يذكر أن سان جيرمان خسر أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-2، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.