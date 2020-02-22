غدًا.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا الأحد 29 جمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 23 فبراير 2020، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هلال شهر رجب لعام 1441، عقب صلاة المغرب.



وأوضحت الحسابات الفلكية أنه سيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 32 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من جمادى الأخرة عام 1441 هجريًا الموافق 23 فبراير المقبل، وهو يوم الرؤية.



ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم، في بعض العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الاثنين 24 فبراير هو المتمم لشهر جمادى الأخرة لعام 1441 هجريًا، وتكون غرة شهر رجب فلكيًا الثلاثاء 25 فبراير المقبل.



ويعتمد نظام التقويم الهجري، على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".



والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

