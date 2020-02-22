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سبب مفاجئ وراء استبعاد زيدان لثنائي ريال مدريد أمام ليفانتي

السبت 22/فبراير/2020 - 09:09 ص
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زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد وبرشلونة تنتظرهما مباريات من العيار الثقيل في الأيام القليلة المقبلة.

 

ويلتقي اليوم برشلونة مع إيبار على ملعب كامب نو ، في حين يحل ريال مدريد ضيفا على ليفانتي ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

 

صحيفة الماركا الإسبانية سلطت الضوء على مباريات كبيرة تنتظر الريال وبرشلونة، حيث عنونت : " من سيصل متصدرا إلى الكلاسيكو؟".

 

وتابعت الصحيفة: "يفتتح مدريد وبرشلونة أسبوعهما الكبير! سيلعب مدريد تحت الضغط مع ليفانتي في حال فاز برشلونة قبلهم".

 

واختتمت: "هازارد سيكون أساسيا مع الريال اليوم، وزيدان ينسى جاريث بيل بينما سيلعب رودريجو جوس مع الكاستيا".

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