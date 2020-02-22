سبب مفاجئ وراء استبعاد زيدان لثنائي ريال مدريد أمام ليفانتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد وبرشلونة تنتظرهما مباريات من العيار الثقيل في الأيام القليلة المقبلة.

ويلتقي اليوم برشلونة مع إيبار على ملعب كامب نو ، في حين يحل ريال مدريد ضيفا على ليفانتي ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

صحيفة الماركا الإسبانية سلطت الضوء على مباريات كبيرة تنتظر الريال وبرشلونة، حيث عنونت : " من سيصل متصدرا إلى الكلاسيكو؟".

وتابعت الصحيفة: "يفتتح مدريد وبرشلونة أسبوعهما الكبير! سيلعب مدريد تحت الضغط مع ليفانتي في حال فاز برشلونة قبلهم".

واختتمت: "هازارد سيكون أساسيا مع الريال اليوم، وزيدان ينسى جاريث بيل بينما سيلعب رودريجو جوس مع الكاستيا".