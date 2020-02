ميجان فوكس تعلن عن تفاصيل فيلمها الجديد Aurora

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ميجان أعلنت عن تفاصيل فيلم جديد تعود به لأفلام الفضاء والخيال العلمي، سيكون بعنوان Arurora.



وذكرت الصحيفة أن ميجان ستجسد في الفيلم شخصية رائدة فضاء، تعمل على مراقبة العواصف الشمسية التي تشكل تهديد محتمل لكوكب الأرض.



في الوقت نفسه تستعد النجمة الشابة ميجان فوكس للظهور على الشاشة الفضية للمرة الأولى بجانب النجم الكبير بروس ويليس، في فيلم جديد بعنوان Midnight In The Switchgrass.



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الثنائي ويليس وفوكس، سيجسدان معا أدوار محققين بالمباحث الفدرالية، وستدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والغموض.



وستحقق ميجان في مجموعة من الجرائم التي ارتكبها مجرم متسلسل، بالإشتراك مع محققة من مدينة فلوريدا، ستجسد شخصيتها النجمة إيملي هيرسك.



ومن المقرر أن يطرح من فيلم Midnight In The Switchgrass، على ثلاثة اجزاء، إذ حددت الشركة المنتجة له صنع سلسلة منه يبدأ تصوير أول جزء العام الجاري.



تعيش النجمة الشابة ميجان فوكس فترة انتعاشة فنية بعد أن أعلنت عن مشروع سينمائي جديد لها تشارك في بطولته النجم بروس ويليس.