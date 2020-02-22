بريانكا شوبرا تجسد شخصية الإرهابية "ما أناند" بفيلمها الجديد



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن شوبرا قد اختيرت لتجسد السيرة الذاتية للإرهابية المدانة "ما أناند شيلا"، في فيلم سيكون من اخراج باري ليفنسون.



وكانت "ما أناند" هندية الأصل، المتحدثة الرسمية باسم الحركة السياسية Rajneesh والسكرتيرة الخاصة للسياسي باهون شري راجنيش.



وسيكون هذا الفيلم ثاني بطولة لبريانكا ضمن أفلام هوليوود، بعد ظهورها بفيلم "باي ووتش"، من بطولة النجم روبرت داوني جونيور.



تستعد النجمة بريانكا شوبرا للعودة للسينما من جديد من بوابة هوليوود بمشروع سينمائي مميز تنتجه شركة استديوهات أمازون للإنتاج السينمائي.