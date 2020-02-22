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وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتابعان احتفالات التعامد بالسوق الشعبي

السبت 22/فبراير/2020 - 08:59 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استمرار الاحتفال الشعبي بتعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني بمنطقة السوق في مدينة ابوسمبل والذي تواصل حتي الساعات الاولي من صباح اليوم ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة هبه يوسف في ختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان اسوان الدولي للثقافة والفنون وذلك في حضور الالاف من أهالي المدينة وضيوفها من مختلف الجنسيات حيث قدمت ٢٢ فرقة فنية من ١٣ دولة عروضا فنية من الفلكلور في مشهد ابداعي يطلق رسالة للعالم تؤكد حضارة مصر ومكانتها المتفردة على المستويين الإقليمى والدولى وتعكس الإيمان بدور القوى الناعمة كلغة تواصل بين الشعوب ووسيلة للتفاعل بين الثقافات.


المعروف أن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى يعد من اهم الظواهر الفلكية الفريدة التى تركها قدماء المصريون منذ آلاف السنين وتحدث مرتين كل عام يومى 22 فبراير و22 أكتوبر وهما يوما مولده ويوم تتويجه ملكًا على مصر .

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