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مجدي يعقوب يكشف عن أمنيته في الحياة

السبت 22/فبراير/2020 - 09:22 ص
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مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
هدى عبدالرازق
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أعرب الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن سعادته عندما يشاهد فريقه المساعد يجري العمليات الدقيقة التي كان قد علمها لهم، معقبا: "لما بشوفهم بيقوموا بالحاجات الدقيقة ويمكن أحسن مني بشعر بسعادة".

وأضاف "يعقوب"، خلال فيلم تسجيلي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "مش عايز أي حاجة أعرفها أروح بيها لما أموت، وتضيع.. أنا عايز أعطي كل المعلومات دي للشباب".

وعرض الإعلامي عمرو أديب، فيلما تسجيليا عن الدكتور مجدي يعقوب ضمن فعالية "صناع الأمل"، والذي رصد محطات من حياة "يعقوب" المهنية منذ بدايتها.
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الكلمات المفتاحية

مجدي يعقوب طبيب القلوب جراح القلب

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