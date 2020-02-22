الهلال ضد الاتحاد..3 أسباب تدفع العميد للثأر من الأزرق

يستضيف الهلال نظيره اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.







وهناك 3 أسباب تدفع اتحاد جدة للثأر أمام الهلال في مباراة الليلة ورد الإعتبار بالإضافة إلى تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.





في البداية تحقيق الفوز الغائب من 4 سنوات، حيث أنه في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2016، فاز الاتحاد بثنائية نظيفة، في الدوري السعودي، ومن بعدها لم يذق طعم الفوز على نظيره الهلال، إذ التقيا في 8 مباريات بعد ذلك حقق الأزرق الفوز في 5 لقاءات، وتعادلا في 3 آخرين.





ومن بعد آخر فوز للاتحاد تلقت شباكه من لاعبي الهلال 18 هدف وسجل لاعبو العميد 7 أهداف فقط.





يذكر أن هذه أول مواجهة تجمع المديرين الفنيين، الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الهلال وفابيو كاريلي مدرب الاتحاد.





والسبب الثاني يرجع إلى خسارة مدرب الاتحاد الحالي فابيو كاريلي، عندما كان مدربًا للوحدة السعودي بثلاثية نظيفة في الحادي عشر من نوفمبر عام 2018.





أما السبب الثالث يرجع إلى خسارة الاتحاد في كأس السوبر السعودي بثنائية مقابل هدف ليحمل الهلال الكأس، ثم خروجه على يد الأزرق من دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.





ويقام اللقاء بين الهلال والاتحاد عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.