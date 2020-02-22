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عقوبة مالية متوقعة على كهربا بعد أحداث السوبر

السبت 22/فبراير/2020 - 06:01 ص
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كهربا
كهربا
عبدالقادر عرابي
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ذكرت مصادر صحفية مقربة من النادي الأهلي، نية إدارة الفريق برئاسة محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ مدير جهاز الكرة، إتخاذ موقف صارم تجاه نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمس، والتي خسرها الأهلي أمام غريمه الزمالك بركلات الترجيح.


وتشير الأنباء، إلى أن الأهلي سيغرم كهربا مالياً بعقوبة مالية كبيرة، نظراً لما بدر منه تجاه لاعبي الزمالك خلال المباراة.


وإشتبك كهربا مع لاعبي الزمالك طارق حامد وعبد الله جمعة بعد المباراة، مما أجبر حكم المباراة النرويجي أودفار موين على توجيه بطاقة حمراء مباشرة ضده.


من جانبه، هاجم المدير الفني السويسري للأهلي رينيه فايلر حكم المباراة بعد المباراة أثناء المؤتمر الصحفي، بسبب قراره بطرد كهربا.


ويعد لقاء السوبر بالأمس، هي أولى مواجهات كهربا ضد ناديه الأسبق الزمالك، بعد إنضمامه للأهلي في يناير الماضي، قادماً من فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.


وفاز الزمالك ببطولة السوبر الرباعة في تاريخه بالأمس، عندما تغلب على الأهلي بركلات الترجيح، بعد أن تعادلا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب "محمد بن زايد" بدولة الإمارات.
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