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إبراهيموفيتش يقود هجوم ميلان أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

السبت 22/فبراير/2020 - 05:52 ص
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق فيورنتينا لمواجهة نظيره نادي أي سي ميلان، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


وتقام مباراة فيورنتينا ضد ميلان على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي.


موعد مباراة فيورنتينا ضد ميلان في الدوري الإيطالي

وتقام مباراة فيورنتينا ضد ميلان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وميلان في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة فيورنتينا ضد ميلان، عبر قناة Bein Sport hd 4


تشكيل ميلان المتوقع أمام فيورنتينا في الكالتشيو

حارس المرمى: جينالويجي دوناروما.

خط الدفاع: سيمون كاير، أليسيو رومانيولي، ثيو هيرنانديز، دافيدي كالابريا.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي، أنتي ريبيتش، سامو كاستييخو، لوكاس باكويتا.

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي الممتاز

ويحتل ميلان المركز التاسع برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.
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