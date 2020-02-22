Advertisements
Advertisements
Advertisements

الموسيقى قوة علاجية لمرضى السرطان في لبنان

السبت 22/فبراير/2020 - 05:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

امتزجت الموسيقى بالألم والأمل في حفل اصطحب مرضى السرطان في لبنان إلى علاج بالنوتة والعزف الذي يستعيد زمن بيتهوفن في ذكرى مرور 250 عاما على ميلاده.

وتخفيفا لأوجاع مزمنة كان المرضى يتمايلون فرحا في استبدال مؤقت للتلوي من الألم في حفل حمل عنوان (حيث ينمو الأمل).

وضمن فعاليات مهرجان البستان أقيم حفل استضافه مركز السرطان في الجامعة الأمريكية في بيروت وتحلق حوله الحضور من المرضى وذويهم والأطباء والممرضات ومتذوقي الموسيقى الكلاسيكية.

ونظم الحفل مهرجان البستان بالتعاون مع صندوق دعم مرضى السرطان وجمعية (سينج فور هوب) الأمريكية وقد أقيم مجانا في مركز حليم وعايده دانيال الأكاديمي والعيادي.

وقدمت الحفل عازفة البيانو الإيطالية العالمية جلوريا كامبانير وعزفت مقطوعات للموسيقي الألماني الراحل لودفيج فان بيتهوفن.

Advertisements

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

منذ حوالي 10 ساعة

لوائح الانضباط تهدد لاعبي الأهلي والزمالك بسبب السوبر.. من الغرامة للشطب

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار من مدرب الزمالك بعد إبلاغه برفض خوض القمة أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من فايلر بعد خسارة السوبر ضد الزمالك

منذ يوم

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

قرار ناري من مدرب الأهلي بعد خسارة السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. محمد فضل يحسم قرار قمة 24 فبراير وموقف المشاغبين في السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

على طريقة الفنان سيد رجب.. عبدالله جمعة يواصل استفزاز جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مساعد وزير الخارجية الأسبق يبكي على الهواء (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن قمة 24 فبراير

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب ينتظر تقرير السوبر.. وقرارات نارية في انتظار لاعبي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يشعل النار في الأهلي: هناك لاعبون يرفضون إدارتى الفنية

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

07:13 م

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

10:21 م

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

02:15 م

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status