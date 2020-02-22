الموسيقى قوة علاجية لمرضى السرطان في لبنان

وتخفيفا لأوجاع مزمنة كان المرضى يتمايلون فرحا في استبدال مؤقت للتلوي من الألم في حفل حمل عنوان (حيث ينمو الأمل).





وضمن فعاليات مهرجان البستان أقيم حفل استضافه مركز السرطان في الجامعة الأمريكية في بيروت وتحلق حوله الحضور من المرضى وذويهم والأطباء والممرضات ومتذوقي الموسيقى الكلاسيكية.





ونظم الحفل مهرجان البستان بالتعاون مع صندوق دعم مرضى السرطان وجمعية (سينج فور هوب) الأمريكية وقد أقيم مجانا في مركز حليم وعايده دانيال الأكاديمي والعيادي.





وقدمت الحفل عازفة البيانو الإيطالية العالمية جلوريا كامبانير وعزفت مقطوعات للموسيقي الألماني الراحل لودفيج فان بيتهوفن.



