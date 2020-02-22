اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن 14 قرية بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى، اليوم السبت؛ لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.



وقال البيان الإعلامي، إنه سيتم فصل الكهرباء اليوم السبت عن قرى غرب تيرة وعزبة جمعة وأبو الدهب و62 و63 و64و 68 الجدية، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية.



وتابع، سيتم فصل التيار الكهربي – أيضًا- عن محولات قرى أبو غنام و12و 77و78و 76 المنصور وسراج الدين وجزيرة الورد، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا بسبب أعمال الإحلال والتجديد.