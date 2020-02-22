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ارتفاع وفيات كورونا في الصين لـ2236 حالة

السبت 22/فبراير/2020 - 04:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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أفادت فضائية "الغد"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، إلى 2345 حالة على الأقل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

مقاطعه هوبي عدد الوفيات ارتفاع وفيات كورونا

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